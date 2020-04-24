Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 24 апреля, принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В последний раз ключевая ставка была на этом уровне в 2014 году.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть», — отмечается в релизе.

При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте. Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, уточнил регулятор.



Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена. Нестабильная ситуация на мировых рынках в связи с распространением коронавируса, падение цен на нефть и ослабление рубля заставили Банк России приостановить цикл смягчения ДКП в марте. Однако за неделю до очередного заседания совета директоров ЦБ эксперты услышали от регулятора вполне четкий сигнал о предстоящем снижении ставки.

Это третье заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принимал решение снизить ее. На заседании совета директоров 20 марта ЦБ оставил ключевую ставку без изменений.



В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня.