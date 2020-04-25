Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по долларовым вкладам. Так, депозит «Универсальный» открывается на 360 дней под 0,25% годовых (ранее на 181 и 360 дней под 0,25% и 0,5% соответственно). Возможны дополнительные взносы. «Валютный доход!» оформляется на 181 под 0,5% и на 360 дней под 0,75% годовых (прежде — на 91, 181 и 360 дней под 0,25%, 0,75% и 1% соответственно).



Московский Областной Банк и СМП Банк повысили ставки по вкладу «Маневр». Срок депозита составляет 182 дня и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 91-й день — 6,5% и с 92-го по 182-й день — 6% для минимальной суммы 50 тыс. рублей; с первого по 91-й день — 6,7% и с 92-го по 182-й день — 6,2% для минимальной суммы 10 млн рублей.

Банк «Зенит» предлагает открыть вклады «Праздничный 500+» и «Праздничный 700+» только для посетителей Банки.ру. Оформить депозиты могут физические лица, у которых в течение последних 90 дней не были заключены договоры срочных вкладов в банке.

Росгосстрах Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Отличный старт» с особыми условиями. Для открытия депозита с повышенной ставкой необходимо быть автомобилистом (подтвердить этот статус можно путем предъявления водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта транспортного средства) и получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Банк БКФ продлевает срок действия условий по вкладам. Так, если депозит заканчивается с 1 по 30 апреля 2020 года, в период с 15 апреля до 31 мая 2020-го на средства, размещенные на условиях «до востребования», доход будет начисляться по ставке 6,5% годовых (исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,5 процентного пункта).



Нефтепромбанк повысил ставки по двум вкладам в рублях. Так, депозит «ДОХОДный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,7% годовых (вместо 6,3%), а «КАПИТАЛьный+» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367, 730 дней) — под 4,7—6,5% годовых (ранее — под 4,7—5,9%).

Энерготрансбанк ввел вклад «Доход Плюс». Открыть депозит можно в отделении банка, а также онлайн на 61 и 91 день. При оформлении в отделении процентные ставки составляют 5% и 5,5%, онлайн — 5,15% и 5,65% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются.

Банк «Кузнецкий» предлагает открыть вклад «Сезонный — 555 дней». Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей. Срок — 555 дней. Проценты начисляются по периодам: с первого по 90-й день — по ставке 5,25%, с 91-го по 180-й день — 5,75%, со 181-го по 270-й день — 6%, с 271-го по 360-й день — 5,5%, с 361-го по 450-й день — 5%, с 451-го по 555-й день — 4,5% годовых.

Морской Банк запустил новый вклад «Морской круиз». Минимальная сумма первоначального взноса — 100 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — шесть месяцев и один год. Процентные ставки составляют 6,2% и 6,5% годовых соответственно. Пополнение счета и частичное снятие средств условиями договора не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Севергазбанк предлагает открыть новый вклад «Позитивный». Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей, срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 6% годовых. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора пересчет процентов происходит по ставке вклада до востребования.

Земский Банк ввел вклад «75 лет Великой Победы». Минимальная сумма депозита не ограниченна. Срок — 95 дней. Процентная ставка составляет 6,6% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Совкомбанк предлагает открыть новый вклад «Выгодное решение». Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — один год. Процентная ставка составляет 6,5% годовых. Пополнение возможно суммами от 1 тыс. рублей, при этом сумма всех дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в течение десяти календарных дней с момента открытия вклада.

Проинвестбанк предлагает вклад «Весенний». Срок депозита составляет 300 дней и разделен на три периода начисления процентов длительностью по 100 дней со ставками 6,5%, 5,9% и 5,5% годовых соответственно. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,97%.

Примсоцбанк улучшил условия по вкладам «Весенний» и «Спринт VIP». Теперь «Весенний» можно оформить в отделении банка под 6,5%, в интернет-банке — под 6,6% годовых (прежние ставки — 6,2% и 6,3% соответственно). Возможно пополнение в течение 90 дней с даты заключения договора. При досрочном расторжении договора по истечении 90 дней проценты начисляются по льготной ставке 4,5% годовых.

Банк ДОМ.РФ предлагает вклад «Онлайн». Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Срок — 181 и 367 дней. Процентные ставки составляют 5,3% и 5,75% годовых соответственно. Депозит открывается через интернет-банк.

Банк «Славия» повысил ставки по депозитам в рублях. Так, вклад «Славный Капитал» (от 91 до 364 дней) открывается под 4,8—6% годовых (ранее — под 4,75—5,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно. «Накопи Капитал» (на 181 и 364 дня) оформляется под 5,24—6,03% годовых (вместо 5,05—5,65%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Евроазиатский Инвестиционный Банк ввел вклад «Доходный». Минимальная сумма — 1 млн рублей. Срок — 370 дней. Процентная ставка составляет 6,4% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Автоградбанк ввел вклад «29 лет вместе с Вами!», приуроченный ко дню рождения кредитной организации. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 180 дней. Доходность составляет 6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за каждые полные 30 дней сохраняются.

Примсоцбанк ввел краткосрочный вклад «Спринт 31». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — один месяц. При открытии депозита в отделении банка процентная ставка составит 6,4%, в интернет-банке или мобильном приложении — 6,5% годовых.