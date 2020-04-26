Коронавирус стал серьезным испытанием для всей экономики, однако особенно сильно пострадали компании среднего и малого бизнеса. Более трети сотрудников МСБ столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты на фоне распространения коронавируса, выяснила платформа «Mail.ru для бизнеса».

Опрос показал, что каждый десятый респондент (13%) остался без работы по инициативе работодателя, который объяснил свое решение тяжелой экономической ситуацией в стране (36%), финансовыми трудностями самой компании (16%) и наличием долгов перед банками (9%).

Большинство представителей компаний среднего и малого бизнеса (58%) сейчас работают удаленно, а 29% до сих пор ездят в офисы. При этом четверть (25%) опрошенных сообщила, что их работодатель сократил объем заработной платы либо объявил о ее задержке.

Что касается выплат уволенным или сокращенным работникам, только 4% опрошенных выплатили какую-либо компенсацию в виде одного или нескольких окладов.

Больше половины (60%) тех, кто остался сейчас без работы, планируют снова выйти на рынок труда и искать новое место. Еще 40% решили для начала взять небольшой перерыв и уйти в отпуск на неопределенное время.