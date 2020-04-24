Совкомбанк рассчитывает завершить присоединение банка «Экспресс-Волга» в июне, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

«В июне этого года мы рассчитываем завершить присоединение к себе банка «Экспресс-Волга», — сказал он.

Хотимский отметил, что присоединение санируемого банка имеет двойное значение. «Во-первых, это достаточно важно ввиду того, что не так много санаций в России заканчиваются удачно — тем, что банк расплатился и стал частью санатора», — считает зампред Совкомбанка.

«С другой стороны, для нас это улучшение наших нормативов. Банк «Экспресс-Волга» за пять лет санации, которую мы проводили, скопил большой объем капитала, заработал хорошие деньги», — добавил Сергей Хотимский.

Банк «Экспресс-Волга» был «дочкой» столичного Пробизнесбанка и входил в ныне разорившуюся банковскую группу «Лайф» (также входили Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Национальный банк сбережений, «Пойдем!» и «Солидарность»). С 2015 года санацией «Экспресс-Волги» занимается Совкомбанк. 20 марта 2020 года Совкомбанк начал процедуру присоединения банка.