Федеральная антимонопольная служба России предписала железнодорожным компаниям снизить плату за возврат билетов до 1 рубля, говорится в сообщении ведомства.

«В связи с большим количеством жалоб граждан на высокий уровень сбора РЖД, Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспрессу» рекомендовано отменить этот сбор на период пандемии. Учитывая отмену массовых мероприятий на летний период и непредсказуемость сроков отмены ограничений на отдых и перемещения граждан, принято решение установить этот сбор на минимальном уровне до нормализации ситуации», — говорится в сообщении.



Максимальный размер действующего сбора за возврат билета составляет 210 рублей 60 копеек. С учетом индексации утвержденного ФАС России тарифа сбор составит 2 рубля 13 копеек.



Соответствующий приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте России.