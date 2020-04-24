Включение печатного станка и раздача денег населению могут привести к взрыву инфляции. Об этом заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Даже если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню 90-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, все эти выплаты будут обесценены ростом цен», — сказала глава Центробанка.

По ее словам, все обсуждают, но никто не применяет такие меры, как печатание денег центральными банками и их раздача гражданам. Набиуллина подчеркнула, что задача регулятора — сохранить сбережения, зарплаты и покупательскую способность населения.



Ранее Набиуллина уже неоднократно негативно отзывалась о «вертолетных деньгах» как о мере поддержки населения в период эпидемии. Она отмечала, что для России такой инструмент денежно-кредитной политики совершенно не актуален.