Банк ДОМ.РФ снижает процентную ставку по льготной ипотеке в рамках программы, запущенной по поручению президента РФ, на 0,4 процентного пункта. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что оформить жилищный кредит на этапе строительства можно по ставке от 6,1%.

Минимальная ставка в 6,1% доступна для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ. «Заказать справку можно через сотрудника банка — это избавит от необходимости собирать трудовую книжку, справку 2-НДФЛ и другие документы, представляемые в целях подтверждения занятости и дохода», — отмечается в сообщении.

Ипотека на льготных условиях оформляется на покупку квартиры на этапе строительства в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов. Получить ее можно до 1 ноября 2020 года, низкая ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн — в других регионах России. Первоначальный взнос — от 20%. Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно, подчеркивают в кредитной организации. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.



Банк ДОМ.РФ указывает, что начал выдавать льготную ипотеку одним из первых. По состоянию на 23 апреля по программе принято около 1 тыс. заявок от потенциальных заемщиков на сумму 2,8 млрд рублей. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.

