Биржевые курсы доллара и евро к рублю изменились незначительно по итогам основной валютной сессии пятницы, при этом доллар немного подешевел, а евро продемонстрировал символическое удорожание.

По данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 74,67 рубля, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 80,64 рубля (плюс 1 копейка).

С начала сессии было проведено порядка 52,4 тыс. сделок с долларом на общую сумму около 2,7 млрд долларов и примерно 9 тыс. сделок с евро на сумму чуть меньше 359 млн евро. Курсовые диапазоны составляли от 73,97 до 74,91 рубля за доллар и от 79,81 до 80,68 рубля за евро.



«К концу недели рублю удалось отыграть большую часть потерь, понесенных в понедельник и вторник, что привело к возвращению пары доллар/рубль в диапазон 70—75 рублей. Однако пока сценарий дальнейшего роста американской валюты остается в силе. Сигналом к его отмене может послужить уход доллара ниже 73 рублей. Однако сохраняющаяся слабость рынка энергоносителей с возможностью возобновления снижения цен на нефть в рамках следующей недели, а также прохождение в понедельник пика налоговых выплат, что снизит спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, могут поспособствовать возобновлению роста американской валюты и возвращению ее выше 75 рублей», — рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В валютной секции ситуация складывается в пользу рубля. По нашему мнению, на это влияют рекордные объемы продажи валюты со стороны ЦБ для пополнения бюджета. Кроме того, позитивно подействовали прогнозы главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о грядущем падении темпов инфляции. Комментируя сегодняшнее снижение ставки, она в очередной раз указала на риски снижения цен ниже таргета вследствие сжатия спроса. Разворот инфляционного тренда может случиться уже во второй половине года. Риски рецессии в РФ Набиуллина оценила выше, чем на предыдущем заседании, однако дала понять, что заливать деньгами экономику ЦБ не планирует, а это, опять же, позитивно для курса национальной валюты», — написал незадолго до окончания основной валютной сессии аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

