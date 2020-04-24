Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении одного из руководителей коммерческого банка. Он осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Растрата»), сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что фигурант дела Павел Сычев, являясь первым заместителем председателя правления коммерческого банка, вошел в состав организованной группы, члены которой в том числе были сотрудниками банка, для хищения денежных средств кредитной организации.

Используя служебное положение, банковский топ-менеджер в период с ноября 2014 года по март 2015-го под видом выдачи кредитов подконтрольным организациям обеспечил перечисление через ссудный счет банка денежных средств на общую сумму более 774,9 млн рублей, которые в дальнейшем были похищены и распределены между сообщниками.

Суд приговорил Сычева к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Судом также удовлетворен гражданский иск банка на сумму более 164 млн рублей, следует из релиза.

Уголовное дело в отношении остальных членов организованной группы выделено в отдельное производство.



Название банка в релизе Генпрокуратуры не указано. Ранее сообщалось о задержании по делу о растрате троих экс-руководителей банка «Единственный» (его лицензия была отозвана ровно пять лет назад — 24 апреля 2015 года), в числе которых упоминался и первый зампред правления Павел Сычев. При этом называлась более значительная сумма растраты — 900 млн рублей. В сегодняшнем сообщении РАПСИ на эту тему говорится, что речь именно о топ-менеджере КБ «Единственный».