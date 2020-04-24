Генеральным директором ООО «РСХБ — Страхование жизни» назначен Андрей Александрович Чуйко. Об этом в пятницу сообщили в Россельхозбанке.

Андрей Чуйко обладает 20-летним опытом работы в розничных банках и инвестиционных компаниях, а также в управлении крупными бизнес-проектами. В Россельхозбанке он с 2014 года: более трех лет был заместителем директора департамента информационных технологий в банке, последние два года занимал должность директора по информационным технологиям в компании «РСХБ — Страхование жизни».

«С момента основания страховой компании под его руководством создана надежная IT-инфраструктура, внедрена фронт-офисная система, а также построены операционные процессы учета и сопровождения договоров страхования. Опыт и знания Андрея Чуйко в области автоматизации бизнес-процессов позволили обеспечить компании быстрый старт и создать платформу для автоматизации продаж страховых продуктов во всех современных цифровых каналах», — подчеркивается в релизе РСХБ.



«Мы планируем вместе с командой профессионалов, работающих в «РСХБ — Страховании жизни», продолжить развитие компании и внедрение новейших цифровых решений, которые в значительной степени делают наши продукты и сервисы доступнее и удобнее для клиентов», — отметил Чуйко.