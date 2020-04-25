Центробанк включил MoneyGram Payment Systems, Inc. в реестр операторов иностранных платежных систем . Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России 24 апреля 2020 года принял решение о включении корпорации «МаниГрам Пэймент Системс, Инк.» в реестр операторов иностранных платежных систем», — говорится в уведомлении.

Согласно данным реестра, корпорация зарегистрирована в США и имеет филиал в Москве. Она включена в реестр в качестве оператора платежной системы MoneyGram, причем запись об этой платежной системе и ее операторе — первая в реестре операторов иностранных платежных систем.

Операционным, расчетным и платежным клиринговым центром MoneyGram выступает Сбербанк (услуги платежной инфраструктуры предоставляются в рамках его платежной системы), еще один расчетный центр и платежный клиринговый центр — расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (услуги платежной инфраструктуры предоставляются в рамках платежной системы «Золотая корона»), следует из данных реестра ЦБ.

На сайте регулятора указано, что данный реестр «публикуется в соответствии с федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и указанием Банка России от 26 декабря 2019 года № 5379-У «О регистрации Банком России организаций в качестве операторов платежных систем, включении иностранных организаций, являющихся операторами иностранных платежных систем, в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке ведения реестра операторов платежных систем и реестра операторов иностранных платежных систем», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2020 года».



На российской странице сайта MoneyGram говорится, что это «простые, быстрые и надежные денежные переводы». Деньги можно переводить «для получения в отделении MoneyGram, на банковский счет или в мобильный кошелек». Уточняется, что отделения MoneyGram есть более чем в 200 странах мира.