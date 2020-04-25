Безработица в России может вырасти в 2020 году до 7—8%, в худшем случае — до 10% от экономически активного населения, это от 6 млн до 9 млн человек. При этом сейчас в стране доля безработных составляет 0,7%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия-1».

«Пока, как ни странно, даже несмотря на переход в очень серьезную стадию кризиса, у нас минимальное [число] зарегистрированных безработных. У нас 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Это зарегистрированных. Если считать по другим меркам, по меркам Международной организации труда, у нас 4,5% безработных. Безработица может скакнуть до 7—8%, в худшем варианте — до 10% от экономически активного населения, это от шести до девяти миллионов человек», — заявил он.

Кудрин отметил, что государство уже сделало первый очень серьезный шаг, а именно подняло пособие по безработице до прожиточного минимума. «Это правильно, это забота», — подчеркнул глава Счетной палаты.