Российские банки в условиях пандемии предусмотрели для сотрудников, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, работу без возвращения домой. Взамен им предлагают повышенную зарплату или бонусы.

Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. Такой шаг понадобился для обеспечения бесперебойности и надежности операций.



«Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы в разные места <...>. Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», — пояснил Хотимский. Он подчеркнул, что сотрудники добровольно пошли на самоизоляцию в офисе за повышенные деньги.

Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/7, но пока не реализовал его, сообщил изданию через пресс-службу первый зампред правления Константин Рыбаков. По его словам, сейчас в банке сформированы специальные группы поддержки из работников, которые отвечают за критические функции непосредственно в офисах.



«План предусматривает автономное проживание команд поддержки. Для этого закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности. Разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение», — пояснил Рыбаков.

Банк определил условия, когда понадобится вводить изоляцию сотрудников в офисах, но детали не раскрыл. Сотрудники специальных команд поддержки предварительно сдали тесты на COVID-19, отметил первый зампред правления банка.

Ранее банки перевели максимально возможное количество своих сотрудников на удаленную работу. Но тем работникам, которые вынуждены продолжать приезжать в офисы, жить там пока не предлагается. Об этом изданию сообщили представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф Банка.