Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь — март текущего года сократились на 0,2% по отношению к I кварталу 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

При этом индекс потребительских цен показал в I квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары — на 2%, а на непродовольственные товары — на 2,5%. Потребительские цены на услуги выросли по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 2,9%.

Среднедушевые доходы населения за указанный период составили 31,2 тыс. рублей, увеличившись на 3,3% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года.