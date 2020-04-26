Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы бизнесмена Микаила Шишханова и других экс-руководителей Рост Банка по делу о незаконном внесении банком 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции».



«Отказать в передаче кассационных жалоб Шишханова Микаила Османовича, Лукина Александра Александровича и Любенцова Кирилла Вячеславовича для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в опубликованном определении суда.

В документе отмечается, что доводы, приведенные заявителями, «не опровергают выводов судебных инстанций, направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и выражают несогласие с произведенной оценкой доказательств».

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Микаила Шишханова и других экс-руководителей Рост Банка, оставив в силе постановление апелляционного суда о признании незаконным внесения банком 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции».

В июне Девятый арбитражный апелляционный суд отменил две сделки по внесению прежним руководством Рост Банка, который сейчас присоединен к банку «Траст», 205 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост инвестиции» и 50 млрд рублей в ООО «Рост капитал». Банк «Траст» требовал в суде признать недействительными обе сделки. По мнению «Траста», их целью был вывод активов из Рост Банка.