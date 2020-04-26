Россельхозбанк приступил к финансированию в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк принял решение о финансировании по заявкам компаний и начал выдавать кредиты.



«Программа кредитования бизнеса под 0% для зарплаты сотрудников имеет первостепенную важность для общества. Она позволяет эффективно поддерживать непрерывность экономических процессов и сохранять рабочие места, способствуя нормализации ситуации и социальной стабильности. Эта мера защищает бизнес, пострадавший от коронавируса, и тех, кто в нем занят», — подчеркнул заместитель председателя правления банка Максим Любомудров.