• Учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты пособий безработным почти 33,4 млрд рублей, служба занятости может ожидать в апреле — июне около 1 млн обращений, что более чем в два раза повышает приток зарегистрированных безработных, говорит директор Института социальной политики Лилия Овчарова. В общей сложности, отметили в НИУ «ВШЭ», помощь рассчитана на 2,5 млн человек. На данный момент, как сообщили в Минтруде, количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тыс. человек. При этом, согласно исследованию сервиса «Работа.ру», треть россиян в условиях ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, нашли подработку, но она не всегда связана с утратой основного дохода.

• В России на человека в среднем приходится 210 тыс. рублей депозитов, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости. Создатели рейтинга напоминают, что по состоянию на 1 марта 2020 года объем сбережений населения равнялся 30,8 трлн рублей. За два месяца текущего года рост показателя составил 0,1%, за два последних года (с 1 марта 2018-го) — 19,6% (отдельно в 2019-м — 7,3%), а за девять лет показатель более чем утроился.



• Экономическая активность в России остается на пониженном уровне в результате уменьшения внешнего спроса и действия ограничительных мер, необходимых для борьбы с пандемией. На третьей нерабочей неделе отклонение от «нормального» уровня объема входящих платежей, проведенных через национальную платежную систему, немного увеличилось по сравнению со второй нерабочей неделей, но остается меньшим, чем на первой, и сейчас оно на 20,4% ниже «нормального» уровня для этого периода, говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков» от Центробанка.

• Доходы операторов от роуминга в весенне-летний период значительно снизятся из-за пандемии — компании недополучат 10—16 млрд рублей. Как подсчитал аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович, доходы «большой четверки» (МТС, «МегаФона», «Билайна» и Tele2) в этом году снизятся на 10 млрд рублей. Это около 1% от выручки всего телекоммуникационного рынка России за год, отметил он. По подсчетам аналитика «Финама» Леонида Делицына, роуминг занимает 3—5% от всей выручки операторов, то есть около 16 млрд за пять месяцев весенне-летнего сезона (с апреля по август). Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев считает, что при негативном сценарии сотовые компании лишатся доли выручки не только в 2020 году, но и, возможно, в следующем, если ограничения для туризма сохранятся.

