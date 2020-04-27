Ряд банков прорабатывают дополнительное снижение ставки по программе «Дальневосточная ипотека». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами о ходе реализации дополнительного антикризисного пакета мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции и планах на последующий период, сообщается на сайте Кабмина.

Премьер напомнил, что с декабря прошлого года в России действует программа «Дальневосточная ипотека», в рамках которой можно взять кредит на покупку жилья на 20 лет под 2% годовых. По информации премьера, такими кредитами уже воспользовались более 7 тыс. молодых семей.

«Для поддержки граждан в период распространения коронавирусной инфекции ряд банков прорабатывают еще большее снижение ставки по этой программе», — сообщил Мишустин.

Так, Банк ДОМ.РФ снизил ставку по программе до 1,6% годовых, уточнил он. Оформить кредит на таких условиях смогут молодые семьи и участники программы «Дальневосточный гектар», подтвердив свой доход только выпиской из Пенсионного фонда.



«Мы рассчитываем, что количество и заявок, и выданных кредитов будет расти», — заключил премьер.

Также Мишустин напомнил, что по инициативе президента правительство приняло постановление о выделении 6 млрд рублей субсидий для снижения ставки по ипотечным займам на покупку нового жилья до уровня, не превышающего 6,5% годовых. Эта мера будет действовать до 1 ноября этого года и поможет тем, кто планировал в ближайшие месяцы улучшить свои жилищные условия, а также поддержит строительную индустрию в сложный период.

