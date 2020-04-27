Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной службе охраны РФ (ФСО) провести исследование на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период пандемии и ежемесячно докладывать в Кабмин.

«ФСО России обеспечить проведение экспресс-обследований в субъектах РФ на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии. О результатах докладывать ежемесячно в правительство РФ», — говорится в тексте поручений.

Кроме того, Мишустин поручил департаменту контроля правительства на постоянной основе проводить проверку фактического доведения мер поддержки и сверку с информацией, представленной Минэкономразвития России, в том числе с учетом информации ФСО России, и докладывать ему не реже двух раз в месяц.

Федеральные власти будут и дальше отслеживать ситуацию по борьбе с коронавирусом в регионах и, если потребуется, оперативно подключаться к решению проблем, заявил также Мишустин.