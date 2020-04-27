Сбербанк реструктурировал кредиты крупнейших компаний-заемщиков на 906 млрд рублей, следует из апрельских данных, представленных заместителем председателя правления банка Анатолием Поповым.

«В текущей ситуации растет необходимость в реструктуризации кредитов в том числе по крупнейшим корпоративным заемщикам. Очевидно, что самые крупные компании ожидают, какие меры будут включены в новый пакет господдержки», — отметил он.

«Мы получили уже 105 заявок от крупнейших клиентов и реструктурировали кредиты 44 компаний; 61 заявка в проработке. Текущий остаток ссудной задолженности по реструктурированным кредитам — 906 миллиардов рублей», — сообщил Попов.



Он уточнил, что с рядом крупнейших авиаперевозчиков и компаний транспортной инфраструктуры, таких как аэропорты, а также с игроками рынка коммерческой недвижимости, организациями гостиничного бизнеса, туризма, торговли непродовольственными товарами реструктуризация обсуждается.

