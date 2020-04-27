Росгосстрах Банк повысил ставки по программам автокредитования. Оформить кредит на покупку нового автомобиля теперь предлагается по ставке от 14% до 16,4% годовых (прежде — от 13% до 15,9%), а подержанного — от 15% до 17,9% годовых (ранее — от 14% до 16,9% годовых). Снизить процентную ставку на 2,5—3,5 процентного пункта возможно за счет оформления полиса страхования жизни и здоровья заемщика.

Минимальный размер первоначального взноса составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства. Максимальная сумма кредита на покупку нового автомобиля может составлять 7 млн рублей, подержанного — 4 млн рублей. Срок кредитования варьируется от одного года до пяти лет.

«Клиентам доступна опция оформления автокредита без залога и первоначального взноса на сумму до 500 тысяч рублей. Процентная ставка в таком случае составит 17,9% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.