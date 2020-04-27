Русфинанс Банк снизил ставки по автокредитам в пределах 0,5 процентного пункта для ряда программ в сегменте массовых автомобилей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«На фоне позитивных новостей о снижении ключевой ставки и с целью поддержки наших партнеров и клиентов в текущей рыночной ситуации Русфинанс Банк принял решение о снижении ставок в пределах 0,5% по ряду автокредитных программ, в том числе для покупателей автомобилей массового сегмента, включая бренды Lada, KIA и Hyundai», — прокомментировала коммерческий директор Русфинанс Банка Наталья Русова.

Русфинанс Банк предлагает заемщикам получить решение по автокредиту онлайн, в том числе по сниженным ставкам, и предоставляет отсрочку на 60 дней для выплаты первого кредитного взноса при помощи бесплатного сервиса «Удачное начало».

Банк также напоминает о возможности удаленной оплаты кредитов для соблюдения режима самоизоляции.