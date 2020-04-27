Севергазбанк предоставил возможность частным клиентам подать заявление на потребительский или ипотечный кредиты онлайн. На основе заявок с сайта специалисты банка принимают окончательное решение по выдаче кредита, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На интернет-страницах кредитных продуктов банка размещена кнопка «Подать заявку», при нажатии на которую клиент может самостоятельно зарегистрироваться в личном кабинете и оформить заявку на потребительский кредит или ипотеку. Также потенциальный заемщик заполняет электронную анкету и прикрепляет скан-копии или фотографии всех необходимых документов — документы на приобретаемую недвижимость, удостоверение личности, справку о зарплате и другие», — говорится в релизе.

На основании переданных дистанционно документов банк оценивает кредитоспособность заемщика и принимает окончательное решение о кредитовании. Получив одобрение по кредиту, клиенту нужно прийти в банк только один раз для подписания кредитного договора и получения соответствующего продукта.

Пользоваться личным кабинетом можно, не устанавливая каких-либо специальных приложений, через браузер любого подключенного к Интернету электронного устройства — компьютера, планшета или смартфона.



Ранее банк внедрил личный кабинет для ипотечных партнеров — агентств недвижимости и застройщиков, которые могут вместе с клиентом у себя в офисе заполнить заявку на ипотеку в Севергазбанке для последующего удаленного рассмотрения.