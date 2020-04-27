Росгосстрах Банк повысил ставки при начислении процентов на остаток по счету «Доходной» карты до 6,75% годовых в рублях, говорится в релизе финучреждения.

Так, при открытии виртуальной «Доходной» карты Mastercard Platinum клиент может получить до 6,75% годовых на остаток по счету и до 6,5% — при оформлении карты в отделении. Проценты начисляются на остаток от 3 тыс. рублей и ежемесячно капитализируются. Размер процентного дохода зависит от срока, суммы размещения, валюты счета и канала оформления продукта.

«Клиент может пополнять счет карты и снимать с него деньги без ограничений и без процентных потерь при движении средств по счету. Снятие наличных без комиссии доступно более чем в 70 тысячах банкоматов РГС Банка и партнерской сети. Годовое обслуживание и выпуск карты бесплатны», — сказано в сообщении.