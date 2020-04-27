Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,63 рубля. С начала торговой сессии было проведено 46 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,0325—74,8225 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 80,7675 рубля, увеличившись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6 тыс. сделок на 293 млн евро по курсам от 80,3225 до 81,0475 рубля за евро.



Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Большую часть дня рублю удавалось удерживать позиции на положительной территории, невзирая на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, однако к вечеру он растерял весь свой рост», — комментирует эксперт.