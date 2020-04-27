В Службу финансового уполномоченного продолжают поступать обращения потребителей финансовых услуг, которые связывают с коронавирусом спорную ситуацию по договорам с финансовыми организациями. За прошедшую неделю, с 20 по 24 апреля, финомбудсмену поступило 25 таких обращений против пяти аналогичных обращений неделей ранее, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

«За отчетную неделю все обращения касались споров потребителей со страховыми компаниями, среди которых впервые оказались обращения по ОСАГО. В частности, 23 обращения поступило по спорам, связанным со страховым возмещением по ОСАГО, одно обращение пришлось на спор по страхованию имущества, еще одно обращение — по страхованию граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства», — рассказывает Воронин.

В структуре обращений по ОСАГО в десяти случаях потребители сообщили о нарушении страховыми компаниями срока выплаты страхового возмещения в период длительных нерабочих дней, которые установлены до 30 апреля. Девять заявителей сообщили финансовому уполномоченному о несогласии с размером выплаты по ОСАГО, а троим заявителям страховые компании в выплате страхового возмещения отказали.

Появление обращений по ОСАГО в структуре дел из-за коронавируса сказалось на среднем размере требований, который по итогам прошлой недели составил 314 180 рублей против 125 685 рублей неделей ранее, отмечает Воронин.

«Несмотря на нерабочие дни, институт финансового уполномоченного продолжает прием и рассмотрение обращений граждан в установленном законом порядке, дистанционный режим работы не повлиял на эффективность деятельности. Из 25 обращений восемь принято к рассмотрению по существу спора, по одному обращению уже вынесено решение о прекращении дела, так как заявитель отозвал свое обращение», — резюмирует Воронин.



В целом за отчетную неделю финансовому уполномоченному поступило 3 427 обращений, количество принятых финансовым уполномоченным решений составило 2 121.