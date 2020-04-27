Заемщики, которые начали процесс рефинансирования ипотеки до начала эпидемии коронавируса, не могут вовремя перерегистрировать сделку из-за закрытия МФЦ. Из-за ограничений некоторым клиентам приходится платить повышенную ставку после перекредитования.



Пользователи форума и «Народного рейтинга» столкнулись с проблемой на этапе перерегистрации залога на квартиру. Из-за ограничения работы МФЦ заемщики не успевают предоставить банку документы в срок, что грозит повышением процентной ставки. С подобной проблемой столкнулись клиенты Банка ДОМ.РФ, Газпромбанка, ЮниКредит Банка и Альфа-Банка.

«Из-за ограничений в работе Росреестра и МФЦ из-за COVID-19 не получил от них и, соответственно, не смог подать в срок в Банк ДОМ.РФ договор ипотеки с зарегистрированным обременением. В результате банк поднял ставку по рефинансированию на 4% пункта (процентных пункта. — Прим. ред.)», — рассказывает пользователь под ником vdi.

В пресс-службе Альфа-Банка объяснили, что обычно период рефинансирования по условиям кредитного договора составляет 90 дней. До тех пор пока клиент не принесет зарегистрированный договор, он платит повышенную ставку. После предоставления документов ставка снижается на 2 процентных пункта. Если за 90 дней клиент документы не приносит, ставка повышается на 3 п. п.

«Мы понимаем ситуацию, в которой оказались наши заемщики из-за приостановки работы МФЦ, и приняли решение увеличить до 1 июля период рефинансирования по кредитам, выданным в январе и феврале этого года. Как только заемщик предоставит документы в банк, процентная ставка будет понижена», — заявили в Альфа-Банке. Кроме того, несмотря на невыполнение условия по передаче объектов недвижимости в залог, банк ставку не повышал, отмечают в кредитной организации.

Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ и ЮниКредит Банк комментарии не предоставили.

Большинство банков выделяют заемщику на перерегистрацию сделки 30 дней с момента подписания кредитного договора, рассказывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова. Как правило, подача документов продавцом и покупателем недвижимости в Росреестр происходит в тот же день, в который подписан договор купли-продажи и кредитный договор, а средний срок рассмотрения составляет семь рабочих дней.

Реальный срок с учетом сроков регистрации и сроков подачи и рассмотрения документов может достигать двух месяцев, отмечает адвокат по недвижимости Евгений Пугачев. «При нарушении срока, отведенного заемщику для регистрации обременения, банк вправе повысить процентную ставку по кредиту, если такое право банка предусмотрено договором», — подчеркивает он.

В условиях закрытия МФЦ возможно произвести электронную регистрацию сделки с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), если в тарифах банка оговорена такая возможность. «Например, такая опция есть в Сбербанке и заключается в том, что документы в Росреестр отправляет менеджер банка или застройщик, зарегистрированные договоры и выписка из ЕГРН в дальнейшем поступают на электронную почту заемщика», — рассказывает Инна Солдатенкова.

Осуществить подачу документов в электронном виде можно с применением ЭЦП, но для этого она уже должна быть у заемщика. Если электронной подписи у гражданина нет, то нужно записаться на прием в регистрационную палату или МФЦ через госуслуги и эту подпись получить. «То есть с учетом всех условий осуществить регистрацию обременения в электронном виде без явки в МФЦ сейчас практически невозможно», — резюмирует Пугачев.

Правоприменительной практики по поводу того, можно ли считать закрытие МФЦ в связи с эпидемией обстоятельством непреодолимой силы при нарушении договора рефинансирования ипотеки, пока нет, отмечает партнер юридической группы Novator, адвокат Александр Катков. «Вполне вероятно, в какой-то перспективе подобные разбирательства (если банки будут повышать ставки по просроченным платежам) дойдут до Высшего суда, будут даны какие-то разъяснения и рекомендации», — считает он. До тех пор юристы советуют договариваться с банком в индивидуальном порядке.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru