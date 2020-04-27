Около 195 млн рабочих мест могут быть сокращены только во II квартале этого года в результате последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованной в понедельник дорожной карте ООН по социально-экономическим мерам для восстановления стран после пандемии.

«Кризис, вызванный COVID-19, ухудшает мировую экономику и повышает безработицу до исторических уровней, — говорится в исследовании. — Этот кризис способен привести только во втором квартале 2020 года к сокращению 195 млн работников в пересчете на полную ставку».

В ООН также назвали тех работников, которых кризис затронет сильнее всего. Это «малые и средние предприятия, фермерские работники, самозанятые люди, люди с посуточной оплатой, беженцы и трудовые мигранты».

Как считают в организации, неравным воздействие будет и для мужчин и женщин. В связи с уже существовавшим ранее гендерным неравенством женщины скорее столкнутся со сложностями при поиске новой работы или при попытке воспользоваться предпринимательскими возможностями во время восстановления экономики.

«Восстановление экономики должно быть связано с защитой рабочих мест и работников, с обеспечением достойной занятости людей, защитой производственных активов и производственных единиц во время кризиса», — указывается в документе.