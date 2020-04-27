Верховный суд (ВС) РФ отказал в жалобе бывшего председателя правления банка «Москва» Игоря Сиротинина по спору об отзыве у организации лицензии, говорится в определении суда.



Заявитель просил ВС отменить решение столичного арбитража от 8 июля 2019 года, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций. Суд тогда посчитал, что Банк России при принятии решения об отзыве у банка «Москва» лицензии на осуществление банковских операций действовал в соответствии с требованиями законодательства и в пределах полномочий.

Суды сделали выводы о том, что оспариваемые приказы не затрагивают прав и законных интересов Сиротинина, не возлагают на него каких-либо обязанностей, поскольку изданы в отношении банка «Москва» и ограничивают только его правоспособность, а не его акционеров, заметил ВС. Выводы судов основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, сформулированы с учетом полно и всесторонне исследованных обстоятельств дела, говорится в определении Верховного суда РФ.

Центральный банк РФ 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации. По информации регулятора, во II квартале прошлого года объем осуществлявшихся банком «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Как считает ЦБ РФ, «ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности».