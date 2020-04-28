Екатеринбургский СКБ-Банк намерен изменить стратегию — двигаться по пути цифровизации и со значительным сокращением сети отделений, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники в кредитной организации. В планах оптимизация офисной сети СКБ-Банка и санируемого с 2015 года Газэнергобанка. СКБ-Банк намерен присоединить Газэнергобанк, при этом объединенная сеть сократится на 35%.

В СКБ-Банке подтвердили эту информацию. Будут закрыты нерентабельные точки в городах с населением до 40–50 тыс., уточнили там: «Сейчас, когда все сидят по домам, надобность в таких точках совершенно отпала».

Решение о сокращении сети и цифровой трансформации эксперты называют закономерным. По их словам, при объединении банков в одну структуру, как правило, происходит оптимизация, а в данном случае пандемия стала катализатором в принятии решений об ускоренной перестройке бизнеса. При оптимальном уходе в «цифру» банковская группа стала больше вкладывать инвестиций в высокотехнологичные разработки, и, соответственно, необходимо урезать расходы на содержание максимально нерентабельных офисов. Основным подводным камнем при слиянии двух банков может стать совмещение внутренних учетных систем и программного обеспечения.

ЦБ утвердил изменения в плане санации калужского Газэнергобанка Планом финансового оздоровления предусмотрено присоединение Газэнергобанка к СКБ-Банку к концу 2028 года.

По мнению экспертов, СКБ-Банк перестраивается на путь цифровизации в период пандемии, а она накладывает отпечаток на благосостояние граждан, и у банка не исключены трудности во взаимодействии с клиентами. Необходимо тщательно прорабатывать рабочую бизнес-стратегию, считают эксперты. Возможно, стоит даже более активно сокращать отделения и резать расходы, отказываясь от дорогой и неэффективной аренды, заключают они.