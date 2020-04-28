В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, российский средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — сказал он.

Кузьминов отметил, что эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

«Именно сфера услуг сжалась в наибольшей степени. Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID-19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — пояснил ректор ВШЭ.

По базовому сценарию разработанного ВШЭ прогноза, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8%. Причем наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тысяч работников против 1,5 миллиона человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил он. Однако даже в этом варианте сценария в 2024 году безработица будет все еще выше, чем в 2019 году.

В пессимистическом варианте прогноза безработица в 2020 году вырастет до 9,5%, в 2021-м она увеличится до 9,8% и будет сохраняться на высоких уровнях на всем прогнозном периоде из-за слабого восстановительного роста экономики. Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 1,2 млн рабочих мест против 2,2 млн в некорпоративном секторе. Восстановительный рост в обоих секторах начнется только в 2022 году. Общая численность занятых в 2024 году все еще будет заметно отставать от показателей 2019-го, безработица в 2024-м все еще будет превышать докризисный уровень 2019 года почти вдвое и составит 8,1%.

Кузьминов также заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней.

«Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5—7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на три — пять лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — сказал Кузьминов.

Согласно оценкам председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, безработица в России может вырасти в 2020 году до 7—8%, а в худшем случае — до 10% от экономически активного населения, это от 6 млн до 9 млн человек.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, от роста безработицы, вызванной мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, серьезно пострадает российский банковский сектор. «Мы видим, что в отраслях, которые подвержены кризису, работают от 3 миллионов до 7 миллионов человек. Потеря ими рабочих мест, конечно, очень серьезно ударит по банковскому сектору», — заявил банкир, пояснив, что «люди не смогут обслуживать свои обязательства».



Президент России Владимир Путин в марте говорил, что, согласно методике оценки Всемирного банка, более 70% граждан России относятся к среднему классу. Между тем, согласно докладу ВШЭ, выпущенному прошлой осенью, средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, однако его внутренний состав неоднороден и абсолютно всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения.