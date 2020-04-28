За счет периода самоизоляции в 2020 году операторы заработают на бесплатных звонках на федеральные номера (8-800) свыше 11,5 млрд рублей, пишут «Известия» . То есть на 10% больше, чем годом ранее. Это произойдет за счет увеличения количества звонков в службы поддержки, интернет-магазины, на горячие линии ведомств и в службы такси, а также в банки и медучреждения. Так, значительно увеличилось количество исходящих звонков на федеральные номера с кодом 8-800. Звонки на эти номера бесплатны для вызывающего абонента вне зависимости от его местонахождения на территории России и типа телефона. Стоимость звонка оплачивает его получатель.

В прошлом году объем сегмента бесплатных номеров с кодом 8-800, по оценкам iKS-Consulting, составлял 10,5 млрд рублей. Но под влиянием пандемии можно ожидать 10-процентного роста по итогам 2020-го — до 11,55 млрд рублей, прогнозируют в iKS-Consulting.

Операторы подтвердили увеличившийся спрос на номера 8-800 в период пандемии. Так, в «МегаФоне» объем голосовых звонков, поступающих на горячие линии 8-800, вырос почти вдвое. Среди них наибольший рост показали звонки в службы в сфере здравоохранения. В «ВымпелКоме» отметили максимальный прирост объема входящих звонков от клиентов на номера 8-800 в ретейле. По подсчетам оператора, голосовой трафик у перечисленных организаций вырос почти в два с половиной раза. По росту количества звонков бесспорный лидер у МТТ — эпидемиологические центры. Количество обращений на номера 8-800 за март выросло в 11 раз, фиксирует оператор. Компания «ТТК» в марте отметила увеличение количества звонков в трех областях бизнеса: медицина и фармацевтика, банковские услуги и социальные службы.

Ретейлеры и банки подтверждают возросшую нагрузку на свои ресурсы. С середины марта количество обращений на горячую линию гипермаркетов «Лента» увеличилось на 50–60%. Как отметил представитель X5 Retail Group, в среднем интернет-магазин принимает на 61% больше звонков, чем до введения режима самоизоляции. Среднесуточное количество звонков, поступивших на горячую линию контакт-центра ВТБ во время самоизоляции, выросло более чем на 60% по сравнению с февралем и мартом этого года, сказали в пресс-службе кредитной организации. В Райффайзенбанке — на 30% по сравнению с докарантинным периодом.

По мнению аналитиков, операторы в перспективе могут отказаться от взимания платы за такую услугу, оказывая тем самым поддержку социально важным отраслям — медицинским учреждениям и госорганам.