За счет периода самоизоляции в 2020 году операторы заработают на бесплатных звонках на федеральные номера (8-800) свыше 11,5 млрд рублей, пишут «Известия». То есть на 10% больше, чем годом ранее. Это произойдет за счет увеличения количества звонков в службы поддержки, интернет-магазины, на горячие линии ведомств и в службы такси, а также в банки и медучреждения. Так, значительно увеличилось количество исходящих звонков на федеральные номера с кодом 8-800. Звонки на эти номера бесплатны для вызывающего абонента вне зависимости от его местонахождения на территории России и типа телефона. Стоимость звонка оплачивает его получатель.

В прошлом году объем сегмента бесплатных номеров с кодом 8-800, по оценкам iKS-Consulting, составлял 10,5 млрд рублей. Но под влиянием пандемии можно ожидать 10-процентного роста по итогам 2020-го — до 11,55 млрд рублей, прогнозируют в iKS-Consulting.

Операторы подтвердили увеличившийся спрос на номера 8-800 в период пандемии. Так, в «МегаФоне» объем голосовых звонков, поступающих на горячие линии 8-800, вырос почти вдвое. Среди них наибольший рост показали звонки в службы в сфере здравоохранения. В «ВымпелКоме» отметили максимальный прирост объема входящих звонков от клиентов на номера 8-800 в ретейле. По подсчетам оператора, голосовой трафик у перечисленных организаций вырос почти в два с половиной раза. По росту количества звонков бесспорный лидер у МТТ — эпидемиологические центры. Количество обращений на номера 8-800 за март выросло в 11 раз, фиксирует оператор. Компания «ТТК» в марте отметила увеличение количества звонков в трех областях бизнеса: медицина и фармацевтика, банковские услуги и социальные службы.

Операторы могут недополучить до 16 млрд рублей от летнего роуминга
Операторы могут недополучить до 16 млрд рублей от летнего роуминга

Для компенсации выпадающих доходов клиентам будут предлагать более дорогие тарифы.

Ретейлеры и банки подтверждают возросшую нагрузку на свои ресурсы. С середины марта количество обращений на горячую линию гипермаркетов «Лента» увеличилось на 50–60%. Как отметил представитель X5 Retail Group, в среднем интернет-магазин принимает на 61% больше звонков, чем до введения режима самоизоляции. Среднесуточное количество звонков, поступивших на горячую линию контакт-центра ВТБ во время самоизоляции, выросло более чем на 60% по сравнению с февралем и мартом этого года, сказали в пресс-службе кредитной организации. В Райффайзенбанке — на 30% по сравнению с докарантинным периодом.

По мнению аналитиков, операторы в перспективе могут отказаться от взимания платы за такую услугу, оказывая тем самым поддержку социально важным отраслям — медицинским учреждениям и госорганам.