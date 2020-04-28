Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе банка «Траст», выставил на торги миноритарные доли в трех рейтинговых агентствах — АКРА, «Эксперт РА» и Национальном рейтинговом агентстве (НРА), пишет «Коммерсант» . Доля в 3,7% акций АКРА оценена в 120,4 млн рублей, 9,9% акций «Эксперт РА» — в 62,9 млн, 9,9% доли в капитале НРА — чуть выше 5 млн. Прием заявок продлится до 28 мая, сами торги состоятся 4 июня.

По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, в дальнейшем финансовые результаты рейтинговых агентств будут ниже. По словам одного из участников рынка, с большей вероятностью пакет «Траста» в НРА может заинтересовать ГК «Регион». Не исключен интерес ГК «Регион» и к самому дешевому лоту — 9,9% в НРА. Сложнее всего будет продать долю в АКРА, считают собеседники издания. Пакет по объему не очень большой, а по стоимости очень дорогой, объясняют они. Если это не будет организованной передачей пакета акций, то продать на рынок пакет сложно, поясняют источники. Также они отмечают, что ряд акционеров хотели выйти из капитала, однако аналогичной продаже мешает только неуверенность в том, что они смогут найти покупателя.

Для потенциальных инвесторов этот рынок будет привлекателен только в том случае, если это будет какая-то весомая доля, считает Самиев. В ином случае это может быть интересно текущим акционерам.