Банк «Восточный» получил по итогам 2019 года 6,2 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Чистая прибыль без учета повышенного взноса в Агентство по страхованию вкладов составила 9 млрд рублей, что на 1,7 млрд превышает показатель предыдущего года.

Чистые процентные доходы (без учета повышенного взноса в АСВ) за вычетом отчислений в резервы выросли на 2,2 млрд рублей до 14,9 млрд. Рост данного показателя связан с увеличением процентных доходов по кредитам физическим лицам на 0,5 млрд рублей, а также с меньшими расходами на создание резервов в 2019 году по сравнению с 2018-м: на 1,9 млрд рублей по кредитам юридическим лицам и на 1,1 млрд — по кредитам физическим лицам.

Хозяйственно-административные расходы банка в 2019 году снизились на 626 млн рублей, следует из релиза.



В 2019 году банк значительно сократил портфель ценных бумаг, зафиксировав положительный финансовый результат. Снижение портфеля ценных бумаг привело к уменьшению показателя валюты баланса, который составил 193,8 млрд рублей (в 2018 году — 234,1 млрд).

Розничный кредитный портфель банка увеличился в прошлом году на 4,4 млрд рублей до 93 млрд.

За 2019 год капитал банка увеличился на 6 млрд рублей и составил 29,6 млрд. Рост капитала произошел за счет прибыли 2019 года.



Без учета повышенного взноса в АСВ рентабельность активов банка составила 4,2% (в 2018-м — 2,5%), рентабельность собственного капитала — 37,4% (против 27,8%).