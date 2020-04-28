Банк «Приморье» поднял ставки по вкладу «75 лет Победы». Изменение составило 0,25 процентного пункта.

Минимальная сумма первоначального взноса не ограничивается. Сроки размещения денежных средств: 91, 181 и 385 дней. При открытии вклада в отделении банка процентная ставка составит 6,25%, в интернет-банке или мобильном приложении — 6,4% годовых.



Пополнение вклада возможно в течение первых 60 дней. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. По истечении трех месяцев допускается досрочное расторжение договора по льготным ставкам 4,73—4,87% годовых.