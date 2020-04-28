Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такого плана нет и его не должно быть, есть меры поддержки всему населению, выделять только средний класс — это совершенно неверный подход», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «речь идет о необходимости минимизации последствий коронавирусного кризиса для всех людей в нашей стране, в том числе и экономических, экономического измерения этого кризиса, не выделяя среднего класса».

Ректор ВШЭ предупредил о риске скатывания российского среднего класса в бедность По базовому сценарию разработанного ВШЭ прогноза, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8%, по пессимистичному — 9,5%.

Федеральный центр взаимодействует с регионами в их подготовке к борьбе с коронавирусом, возникающие проблемы урегулируются совместными усилиями, заявил Песков, отвечая на вопрос, отслеживают ли в Кремле недоработки в действиях губернаторов по борьбе с коронавирусом.

По его словам, федеральный центр находится в постоянном контакте с регионами, чтобы путем сложения усилий обеспечить реализацию намеченных мер, прежде всего по подготовке региональных систем здравоохранения к коронавирусной угрозе.