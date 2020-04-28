Счетная палата проверила использование средств федерального бюджета на страхование в системно значимых страховых организациях (СЗСО) и выявила ряд каналов неэффективного использования средств, следует из сообщения на сайте палаты.

Ежегодно Центробанк формирует список СЗСО, сейчас в него входят 20 компаний, на которые приходится более 77% страховых премий. Но, как отметил на коллегии СП аудитор Алексей Саватюгин, «на сегодняшний день ни в законах, ни в нормативных документах регулятора не предусмотрен дифференцированный подход к контролю и регулированию их деятельности. Включение в этот перечень имеет, скорее, номинальное значение». «В связи с этим предлагаем проработать вопрос о практической реализации принципов риск-ориентированного подхода и пропорционального регулирования для СЗСО, закреплении этих принципов в нормативных документах», — сказал он.

По словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, регулятор сейчас решает, имеет ли смысл оставлять СЗСО как отдельную категорию с учетом того, что планируется устанавливать разные требования к страховым компаниям в зависимости от их рисков с точки зрения покрытия резервов и капитала.

Счетная палата указала на риски неисполнения обязательств по государственным контрактам на страхование.

Так, в 2017—2019 годах регулятор 26 раз выявлял нарушения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности СЗСО. При этом в соответствии с законодательством о закупках они могли участвовать в конкурсах и заключать госконтракты на страхование.

«Потенциально, в случае усугубления финансовых проблем, это могло создать риски неисполнения обязательств и утраты средств федерального бюджета. Например, в январе 2018 года МВД заключило контракт на страхование на сумму свыше 13 миллиардов рублей с Центральным страховым обществом, а через четыре месяца Центральный банк отозвал у этого страховщика лицензию и контракт пришлось расторгать. В данном случае бюджет не понес ущерб, потому что страховая премия выплачивалась частями и страховые выплаты превысили уплаченную сумму. Но при сегодняшнем состоянии законодательства о закупках такие риски возможны, в том числе и с системно значимыми организациями», — отметил аудитор.

Центробанк выявил у бывшего страховщика МВД признаки вывода активов Временная администрация ООО «Центральное страховое общество», у которого с 28 апреля этого года были приостановлены, а с 28 мая отозваны лицензии на осуществление страхования, в рамках реализации своих полномочий установила обстоятельства, которые дают основания предполагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников компании признаков осуществления операций, направленных на вывод активов. Об этом говорится в сообщении , которое опубликовала пресс-служба Банка России.

В этой связи СП предложила проработать вопрос об уточнении законодательства о госзакупках в части требований к страховым организациям, которые заключают госконтракты на страхование.

Говоря непосредственно о расходах главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на страхование, аудитор отметил, что в проверяемый период страховые услуги им преимущественно предоставляли три компании: «СОГАЗ», «ВТБ Страхование» и «МАКС». Все они относятся к СЗСО и за 2017—2019 годы получили 86,2% уплаченной ГРБС страховой премии.

Особое внимание Счетная палата уделила двум видам государственного страхования: обязательному страхованию военнослужащих и ряда категорий госслужащих, а также ОСАГО.

«Начиная с 2012 года, когда введены новые размеры выплат для военнослужащих, бюджет заплатил страховщикам значительно больше, чем они выплатили выгодоприобретателям. В абсолютных цифрах это примерно 25 миллиардов рублей. Огромная численность застрахованных, несколько миллионов человек, сама по себе обеспечивает диверсификацию рисков и ограничивает ущерб. Потенциально это крупный резерв экономии бюджетных средств, — подчеркнул аудитор. — Поэтому мы предлагаем еще раз рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в этой сфере страховых механизмов в нынешнем виде».

На ОСАГО за счет федерального бюджета в трех проверявшихся компаниях было потрачено свыше 1 млрд рублей. При этом коэффициент выплат оказался для ГРБС в 4,5 раза меньше, чем в целом по договорам «автогражданки», и составил лишь 17% уплаченных страховых премий. «Автомобили государственных чиновников проходят регулярный технический осмотр, их водят профессиональные водители. Осмотр личного состава также проходит регулярно. Они гораздо реже попадают в ДТП. В целом это говорит о негибкости сегодняшней системы тарифов: она не учитывает низкие риски для определенных категорий страхователей, в том числе и ГРБС», — сказал Саватюгин.



Впрочем, в СП констатировали, что Центробанк и Минфин рассматривают варианты индивидуализации ОСАГО, соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.