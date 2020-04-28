Кризис на фоне пандемии коронавируса может оказаться тяжелее мирового финансового кризиса 2008—2009 годов, государству нужно быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. Такое мнение высказал председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума генсовета партии.

«Нынешний кризис, очевидно, точно не менее тяжелый, а может быть, и более тяжелый, чем кризис 2008—2009 годов», — сказал Медведев, отметив, что принимавшиеся тогда на ходу решения по поддержке отдельных секторов экономики были эффективны. Сейчас тоже, по мнению зампреда Совбеза, для государства самое главное — при поддержке правящей партии «быстро реагировать на меняющуюся ситуацию».