Уровень удовлетворения заявок на кредитные каникулы от граждан составляет 84,7%, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе совещания председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной по вопросам банковской деятельности. Банкир назвал основные причины отказа в кредитных каникулах ипотечным заемщикам, желающим взять потребительский кредит, а также бизнесу в зарплатных кредитах.



«Уровень удовлетворения заявок на кредитные каникулы от граждан составляет 84,7%, из них по ипотеке — 91,18%, по неипотечным — 65,5%», — сказал Костин, слова которого передает пресс-служба ВТБ.



Он пояснил, что основная причина отказов в ипотечных каникулах — несоответствие суммы кредита, которая превышает установленные постановлением правительства лимиты; по потребительским кредитам — несоответствие критерию снижения доходов на 30% за предыдущий месяц.

«По марту, как вы понимаете, ситуация с падением доходов была еще не настолько плоха, не так много заемщиков могли подтвердить, что у них такое снижение произошло. Но мы ожидаем, что в мае, конечно, это будет значительно большее число заявок», — дал прогноз глава ВТБ.

Уровень удовлетворения заявок бизнеса на зарплатные кредиты составляет 88%. Здесь причиной отказов в 12% случаев — заявка от предприятия, которое находится в стадии ликвидации или банкротства. «По кредитам с дисконтом «одна треть — одна треть — одна треть» практически 100% удовлетворение», — сообщил Костин.

Кроме того, напомнил он, банк активно реализует собственные программы поддержки заемщиков.

«В целом по банку ВТБ, если брать физических лиц, то это 120 тысяч клиентов, которые получили реструктуризацию долгов примерно на 110 миллиардов рублей. А по компаниям это 770 миллиардов рублей, из них 130 миллиардов — кредиты малого и среднего бизнеса», — добавил глава ВТБ.