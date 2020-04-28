«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Московскому Кредитному Банку на уровне «ruA», по нему сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, адекватной достаточностью капитала, приемлемыми оценками рентабельности и качества активов, удовлетворительными оценками ликвидной позиции и корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в связи со статусом системно значимой кредитной организации», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основа активов банка по-прежнему сформирована операциями обратного РЕПО, обеспеченными ценными бумагами высоконадежных эмитентов, а также портфелем корпоративных кредитов. Для деятельности банка характерна высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов, при этом динамика остатков данной группы кредиторов исторически характеризуется стабильностью, заключили в «Эксперт РА».