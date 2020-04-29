Фондовые торги в РФ открылись в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи и индекс РТС были в плюсе на 0,29% и 1,02% соответственно.



К 10:13 рост ускорился до 0,72% по индексу Мосбиржи и до 1,52% по индексу РТС, значения индикаторов составляют 2 630,98 и 1 126,47 пункта.

«Утром среды азиатские рынки торговались разнонаправленно, нефть марки Brent прибавляла около 2% к вчерашнему закрытию. Таким образом, сформировался умеренно позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться продолжением роста», — прогнозировал перед началом сессии старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Сегодня индекс Мосбиржи на фоне восходящей динамики внешних рынков попытается закрепиться в нижней половине диапазона 2 600—2 650 пунктов. В то же время во второй половине дня могут возобладать негативные тенденции, после чего вероятно коррекционное движение», — пишет главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и смогли по итогам дня устоять выше верхних границ «боковиков», ограниченных отметками 2 520—2 600 пунктов и 1 050—1 100 пунктов соответственно. «Быки», таким образом, получили позитивный технический сигнал, повышающий вероятность движения индикаторов в район апрельских максимумов (2 713 и 1 170 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2 580—2 680 пунктов», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Незадолго до начала торгов она прогнозировала, что «утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений, в том числе на нефтяных площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс». «В течение сессии «быков», однако, будут поджидать многочисленные риски, исходящие из квартальных данных и прогнозов российских и зарубежных компаний, а также макроэкономической статистики (в особенности о ВВП США). Краткосрочная техническая картина на рынке РФ при этом сместилась в сторону более позитивной», — указывает Кожухова.