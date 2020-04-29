Сбербанк во взаимодействии с советами ветеранов Москвы организует в преддверии 75-летия Победы доставку на дом инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны пенсий и единовременных выплат в размере 75 тыс. или 50 тыс. рублей, начисленных на их счета в Сбербанке в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду сообщили в Московском банке Сбербанка.

«По спискам, предоставленным органами соцзащиты и общественными организациями, представители банка связываются с одинокими и особо нуждающимися в услуге доставки ветеранами, которые получают деньги не на карту, а на сберкнижку. К клиентам, пожелавшим заказать доставку наличных на домашний адрес в пределах Москвы, приезжают сотрудники Сбербанка в сопровождении охранников ЧОП. Они строго соблюдают все требования по использованию средств индивидуальной защиты в период пандемии», — подчеркивается в релизе.

«В целях обеспечения безопасности ветеранов, соблюдающих режим самоизоляции, Сбербанк решил предложить им воспользоваться абсолютно бесплатной услугой доставки на дом пенсий и выплат ко Дню Победы. В то же время законные представители и доверенные лица ветеранов могут самостоятельно посетить один из столичных офисов Сбербанка, абсолютное большинство из которых работают в обычном режиме, либо воспользоваться нашими удаленными сервисами», — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Ранее Сбербанк объявил, что организовал в Москве доставку пенсий на дом пожилым клиентам без карт.

