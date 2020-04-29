ЮниКредит Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Первоклассный» открывается под 3,7—4,1% (вместо 4,1—4,6%), а «Зарплатный» — под 3,9—4,3% годовых (ранее — под 4,3—4,8%). Сроки депозитов: 91, 181, 270, 368 дней.

«Универсальный» (от 91 до 1 101 дня) оформляется под 3,25% годовых (вместо 3,75%).

Минимальная сумма депозитов — 15 тыс. рублей.

«Для жизни» (от 100 тыс. рублей на 368, 735, 1 101, 1 800 дней) открывается под 4,7—5% (прежде — под 5,4—5,6%), а «PRIME» (от 1 млн рублей на 91, 181, 270, 368 дней) — под 4,1—4,5% годовых (вместо 4,5—5%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Пополнять можно вклады «Первоклассный», «Зарплатный» и «Универсальный».