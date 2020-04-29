Во время эпидемии оборот наличных средств в банкоматах и торговых точках упал примерно на 30%, сообщил начальник управления кассовой работы Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Олег Булгаков.

«В отношении инкассаторской деятельности мы видим проседание оборота по наличке как по физическим, так и по юридическим лицам где-то в районе 30%. Спрос на наличные деньги в банкоматах и падение выручки торговых клиентов упали на 30% … и пока на этом плато находится», — рассказал он на конференции Ассоциации банков России.

В то же время в Сбербанке «выстрелили» диджитал-сервисы, отметил Олег Булгаков. «Мы, конечно, определенную часть наличной выручки и наличного оборота, скорее всего, потеряли навсегда. Люди шагнули в безнал усиленными темпами», — добавил представитель банка.

Сбербанк в Москве начал доставку ветеранам домой единовременных выплат к 75-летию Победы В то же время законные представители и доверенные лица ветеранов могут самостоятельно посетить один из столичных офисов Сбербанка либо воспользоваться дистанционными сервисами.

Ранее глава департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко сообщил, что спрос на наличные вернулся в обычным значениям после скачка накануне эпидемии.