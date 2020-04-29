Интернет-магазины, завышающие цены на товары в корзине непосредственно перед оплатой без ведома покупателя, включат в черный список российской «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) и разместят информацию о компании на сайте Роспотребнадзора, говорится в совместном сообщении ОПИ, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«В условиях действующих ограничений интернет-торговля стала основным каналом снабжения граждан необходимыми непродовольственными товарами. Вместе с этим отмечается рост количества недобросовестных практик. Среди самых распространенных приемов – увеличение стоимости товаров в корзине на последнем этапе оформления заказа (непосредственно перед оплатой), а также отказ предоставлять оплаченный товар с навязыванием более дорогого изделия», — говорится в сообщении. Также отмечается, что подобное поведение недобросовестных компаний содержит признаки административных правонарушений.

Потребители могут направлять информацию о нарушениях в адрес «Общественной потребительской инициативы». В случае подтверждения нарушений информация о компании будет включена в черный список ОПИ и опубликована на официальном ресурсе Роспотребнадзора.

АКИТ предупредила о росте числа недобросовестных продавцов в Интернете Среди самых распространенных приемов — увеличение стоимости товаров в корзине на последнем этапе оформления заказа, то есть непосредственно перед оплатой.

Ранее сообщалось, что в Интернете резко возросло число магазинов-мошенников, которые предлагают товар по одной цене, а непосредственно перед оплатой ее повышают. С середины марта количество таких недобросовестных продавцов увеличилось в два-три раза, отметили в АКИТ.