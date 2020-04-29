Рейтинговое агентство НКР присвоило Руна-Банку кредитный рейтинг на уровне «B.ru» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Для банка характерна повышенная концентрация бизнеса на контрагентах: на отдельные отчетные даты крупнейшая риск-позиция достигает 20% капитала, а топ-10 заемщиков формируют почти 90% кредитного портфеля. При этом диверсификация по активам и операционному доходу признана адекватной», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, сильная оценка позиции по ликвидности обусловлена высоким отношением ликвидных активов к совокупным и текущим обязательствам — соответственно 49% и 106% в среднем за 12 месяцев, предшествовавших 1 марта 2020 года. Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования также оценивается агентством как высокое — в среднем 84% за 12 месяцев, предшествовавших 1 марта 2020-го.

К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести значимое улучшение оценки системы управления и показателей рентабельности, а также увеличение абсолютных значений капитала при стабильной либо снижающейся склонности к риску. К понижению кредитного рейтинга или ухудшению прогноза могут привести существенное ухудшение качества активов, уменьшение абсолютного размера капитала до регулятивного или близкого к нему уровня, а также значительное ухудшение профиля ликвидности и структуры фондирования, заключили в НКР.

