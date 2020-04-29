Банк ДОМ.РФ продлевает обслуживание карт с истекшим во II квартале 2020 года сроком действия до 30 сентября 2020 года, говорится в релизе финучреждения.

Держатели таких карт смогут продолжать ими пользоваться, не посещая офис банка и не беспокоясь об истечении периода обслуживания.

«Держателям карт с истекшим сроком будут доступны снятие и внесение наличных, оплата покупок, включая бесконтактные платежи, мгновенные переводы по номеру телефона или карты, а также все операции в мобильном и интернет-приложениях. В частности, в дистанционных каналах обслуживания банка клиенты смогут по-прежнему быстро и без комиссии оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, Интернет, телевидение, госуслуги, а также уплачивать налоги, штрафы. Комиссия также не взимается при погашении кредитов и пополнении счетов с карт любых банков», — сказано в сообщении.