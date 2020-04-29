Банк «Россия» проводит акцию по потребительским кредитам ко Дню Победы.

Кредит «Деньги — возможности» доступен в рамках акции по ставке 9,75% при оформлении на один год и под 12% годовых — на более длительный срок (до пяти лет). Сумма финансирования зависит от категории заемщика и наличия обеспечения: для работников бюджетной сферы она составит от 100 тыс. до 1,5 млн рублей без обеспечения и до 3 млн рублей под поручительство, для прочих клиентов — от 150 тыс. до 1 млн рублей без обеспечения и до 1,5 млн рублей под поручительство.

При этом к ставкам применяются надбавки в следующих случаях:

при отказе заемщика от личного страхования (для работников бюджетной сферы (срок кредита — до одного года) при сумме финансирования до 300 тыс. рублей — 2 процентных пункта, от 300 тыс. до 1 млн рублей — 1,5 п. п., свыше 1 млн рублей — 1 п. п.; для прочих заемщиков — 2 п. п. независимо от суммы кредита);

в случае отсутствия обеспечения в виде поручительства физлица (для работников бюджетной сферы при сумме финансирования до 300 тыс. рублей — 1 п. п., от 300 тыс. до 1 млн рублей — 0,75 п. п., свыше 1 млн рублей — 0,25 п. п.; для прочих заемщиков — 1 п. п. независимо от суммы кредита);

при получении заемщиком зарплаты в другом банке (для работников бюджетной сферы при сумме финансирования до 300 тыс. рублей — 1 п. п., при сумме от 300 тыс. до 1 млн рублей — 0,75 п. п., свыше 1 млн рублей — 0,25 п. п.; для прочих заемщиков — 1,25 п. п. независимо от суммы кредита);

при отсутствии положительной кредитной истории в любых кредитных организациях (0,25 п. п. для заемщиков не из бюджетной сферы);

в случае выбора заемщиком погашения кредита дифференцированными платежами (0,5 п. п.).

Воспользоваться акцией смогут граждане РФ в возрасте от 21 года, постоянно или временно проживающие и зарегистрированные в течение одного года в регионе по месту нахождения кредитующих подразделений банка, с общим трудовым стажем не менее шести месяцев для работников бюджета и не менее одного года для прочих заемщиков, подтвердившие свой доход справкой 2-НДФЛ или справкой по форме банка. Также из документов понадобится представить: паспорт РФ, заверенную российским работодателем копию трудовой книжки, СНИЛС, военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии, свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии).



«Акция «Победа» продлится до 30 июня 2020 года и будет доступна для клиентов, не имеющих в банке действующих потребительских кредитов на момент подачи заявки. При сроке кредита свыше года отказ от личного страхования не повлечет изменений в ставке», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

