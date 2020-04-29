В России нет предпосылок для банковского кризиса этим летом, заявил президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью Business FM .

«Летом не будет банковского кризиса. Должна вызреть просрочка, это все же осень, вторая половина года. Не хотелось бы сказать, что это будет банковский кризис. ЦБ считает, что у банков «подушка» капиталов — 5 триллионов рублей, которая может быть съедена резервами, которые тоже формируются все же временно: мы сформируем резервы под «плохие» долги, но потом они постепенно будут все же восстанавливаться, то есть распускаться», — сообщил Задорнов.

По его мнению, полностью ситуация в банковском секторе будет понятна только осенью, в сентябре — октябре. «Летом все будет более или менее нормально, и мы рассчитываем, что летом просто экономика восстановится», — сказал президент «Открытия».