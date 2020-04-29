Банк России рекомендовал компаниям планировать преемственность совета директоров, говорится в информационном письме регулятора публичным акционерным обществам.

«Банк России рекомендует организовывать процесс ротации состава совета директоров так, чтобы он был последовательным и поэтапным, предполагал тщательную и заблаговременную подготовку к подбору возможных кандидатов для такой ротации», — указано в письме.

Публичным обществам, а также компаниям, заинтересованным во внедрении лучших практик корпоративного управления, рекомендовано планировать и регламентировать обеспечение преемственности во внутренних документах.

«Планирование преемственности совета директоров позволит, с одной стороны, обеспечить необходимые совокупные компетенции и непрерывность процесса стратегического управления, а с другой — учесть потребности компании в своевременной ротации состава совета директоров, включение в него новых членов, опыт и навыки которых позволят улучшить качество работы совета директоров», — указано в письме.

Формирование сбалансированного состава совета директоров будет способствовать повышению качества корпоративного управления и улучшению результатов деятельности общества, считают в ЦБ.